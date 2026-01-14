সুন্দরবনে তিন হরিণ শিকারি গ্রেফতার
সুন্দরবনের কচিখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তিন হরিণ শিকারিকে গ্রেফতার করেছে বনরক্ষীরা। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেলে জেলা আদালত তাদের কারাগারে পাঠিয়েছেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- অলিউল ইসলাম গাজী (৪৩), ইমরান গাজী (১৮) ও কামাল গাজী (৪১)। সবাই বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার কোরালিয়া গ্রামের বাসিন্দা।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের কচিখালী অভয়ারণ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফরেস্টার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে নদীতে টহলের সময় সুকপাড়া এলাকায় একটি ট্রলারে অভিযান চালিয়ে আমরা তিনজনকে আটক করেছি। এ সময় তাদের থেকে একটি ট্রলার, ৬০০ ফুট মালা ফাঁদ, একটি ককশিট, দুইটি ছুরি জব্দ করা হয়।
শরণখোলা রেঞ্জ কর্মকর্তা (এসিএফ) মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, গ্রেফতারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে হরিণ শিকারী হিসেবে পরিচিত। এদের কেউ কেউ আগেও হরিণ শিকারের মামলায় সাজা খেটেছে। মঙ্গলবার রাতে তারা পুনরায় শিকারের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে বন আইনে মামলা হয়েছে।
