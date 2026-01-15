রাজবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল দুই কিশোরের

রাজবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল দুই কিশোরের
রাজবাড়ীর পাংশায় ট্রাকের ধাক্কায় সজিব প্রামাণিক (১৭) ও মিরাজ শেখ (১৬) নামে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের আজিজ সরদার বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বিশ্বাস পাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত সজিব পাংশা কুড়াপাড়ার সাইদুলের ছেলে এবং মিরাজ একই এলাকার ইব্রাহিমের ছেলে।
পাংশা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদুর রহমান মুরাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহত দুই মোটরসাইকেল আরোহী বিশ্বাস পাড়া এলাকার শাখা সড়কের এক পাশ থেকে অন্য পাশে যাচ্ছিলেন। এ সময় একটি দ্রুতগামী ট্রাক তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।
