টানা ১০ দিন ধরে শৈত্যপ্রবাহের কবলে পঞ্চগড়

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:৪২ এএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
টানা ১০ দিন ধরে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। আর টানা সাত দিন ধরেই দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও রেকর্ড হচ্ছে শীতের জেলা পঞ্চগড়ে।

শৈত্যপ্রবাহের ফলে তেঁতুলিয়াসহ আশপাশের এলাকায় বিকেলের পর থেকে ঘনকুয়াশা আর হিমশীতল বাতাসে হাড় কাঁপানো শীত অনুভূত হয়। কনকনে শীত থাকে সকাল ১০টা পর্যন্ত। তবে সকালেই সূর্যের মুখ দেখা যায় এবং ঝলমলে রোদে স্বস্তি ফেরে জনজীবনে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন (রাতের) তাপমাত্রা ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। বুধবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ দশমিক ০ ডিগ্রি। সর্বোচ্চ (দিনের) তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৮ ডিগ্রি।

এর আগে ৬ জানুয়ারি সর্বনিম্ন ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ডের মাধ্যমে শুরু হয় চলতি শীত মৌসুমের তৃতীয় দফার মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। এরপর থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ থেকে ৯ এর মধ্যেই ওঠানামা করছে। আর ৯ জানুয়ারি থেকে টানা সাত দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও রেকর্ড হচ্ছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় টানা ১০ দিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ থেকে ১০ এর মধ্যেই ওঠানামা করছে। মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে চলেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় রাতের গড় তাপমাত্রা দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। বুধবার এই তাপমাত্রা ছিল ৮ দশমিক ০ ডিগ্রি। তবে দিনের তাপমাত্রা ২৭ থেকে ২৮ এর মধ্যেই ওঠানামা করছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দিনভর রোদ থাকে।

