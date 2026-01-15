আপিলে বৈধতা পেলেন বাগেরহাটের স্বতন্ত্র প্রার্থী খায়রুজ্জামান
নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল করে বৈধতা ফিরে পেলেন বাগেরহাট-৪ (মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী খায়রুজ্জামান শিপনের মনোনয়নপত্র। তিনি বাগেরহাট জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে শুনানি শেষে এই রায় দেয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
এর আগে গত ৩ জানুয়ারি যাচাই-বাছাই শেষে তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করেন বাগেরহাট জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক গোলাম মো. বাতেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী খায়রুজ্জামান শিপনের দাখিল করা কাগজপত্র যাচাই শেষে দৈবচয়ন ভিত্তিতে দশজন স্বাক্ষরকারীর তথ্য যাচাই করলে তাদের মধ্যে পাঁচজন অস্বীকার করেন। ফলে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।
নাহিদ ফরাজী/কেএইচকে