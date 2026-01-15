সংসদ নির্বাচন
যশোর রিজিয়নে মোতায়েন থাকবে ২৯ প্লাটুন বিজিবি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে তিনটি জেলার ১৬টি উপজেলার ১১টি সংসদীয় আসনে ২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হবে। নির্বাচনি এলাকায় ১১টি অস্থায়ী বেস ক্যাম্প স্থাপন করে বিজিবি মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে বেনাপোল বিজিবি সদর দপ্তরে সংবাদ সম্মেলনে যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়ন কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে যশোর ব্যাটালিয়নের (৪৯ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় তিন জেলার (গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও যশোর) ১৬টি উপজেলার ১১টি সংসদীয় আসনে মোট ২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হবে। নির্বাচনি এলাকায় ১১টি অস্থায়ী বেস ক্যাম্প স্থাপন করে বিজিবি মোবাইল ও স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।
লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী আরও জানান, সীমান্তবর্তী দুটি উপজেলায় বিজিবি এককভাবে এবং অন্যান্য উপজেলায় সেনাবাহিনী, পুলিশ, র্যাব ও আনসারের সঙ্গে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবে।
