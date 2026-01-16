চারবারের ইউপি চেয়ারম্যান ইকবাল চৌধুরী এবার লড়ছেন এমপি পদে

চারবারের ইউপি চেয়ারম্যান ইকবাল চৌধুরী এবার লড়ছেন এমপি পদে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের বুড়িশ্বর ইউনিয়নে চারবার চেয়ারম্যান ছিলেন মো. ইকবাল চৌধুরী। এই সময়ে একাধিকার শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যানের পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ (নাসিরনগর) আসন থেকে সংসদ সদস্য পদে প্রার্থিতা করছেন।
গত ২৯ ডিসেম্বর ইউপি চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে ইকবাল চৌধুরী নাসিরনগর উপজেলা সদরে সংবাদ সম্মেলন করে নিজের আকাঙ্ক্ষা ও শঙ্কার কথা জানান।
তিনি বলেন, ‘আমি দীর্ঘ ১১ বছর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ছিলাম। আমি যখন জেলা বিএনপির সদস্য তখন উপজেলা বিএপির সভাপতি আমাকে বহিষ্কার করেন, যা হাস্যকর। আমি এখন কোনো দল নয়, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সংসদ সদস্য প্রার্থী হয়েছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘সমাজে কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। আমাদের যোগাযোগব্যবস্থা অনুন্নত। আমি নির্বাচিত হলে এসব বিষয় নিয়ে কাজ করতে চাই।’
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘শুনতে পারছি একটি সম্প্রদায়ের লোকজনকে নানাভাবে হুমকি-ধামকি দেওয়া হচ্ছে। এমন হলে ভোটের পরিবেশ নষ্ট হবে। তবে আমি তাদের পাশে আছি। এ সরকার চাচ্ছে সুষ্ঠু ভোট হবে। তাই আমি আশাবাদী যে সবাই নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবেন।’
