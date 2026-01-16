ভাতিজির জানাজা শেষে ফেরার পথে প্রাণ গেলো চাচার
ভোলার তজুমদ্দিনে ভাতিজির জানাজা শেষে বাড়ি ফেরার পথে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চাপায় মো. বাবুল (৪৫) নামে এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার চাঁদপুরের আড়ালিয়া এলাকার তজুমদ্দিন-কুঞ্জেরহাট সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বাবুল ওই উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝি বাড়ির বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন মুদি ব্যবসায়ী ছিলেন।
নিহতের স্বজন ও স্থানীয়রা জানান, বাবুল নিজ বাড়ি থেকে সকালের দিকে তার ভাতিজির জানাজায় অংশগ্রহণ করতে যান। জানাজা শেষে বাড়িতে ফেরার পথে অটোরিকশা থেকে সড়কের ওপর পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তজুমদ্দিন থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুস সালাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।
জুয়েল সাহা বিকাশ/কেএইচকে/এমএস