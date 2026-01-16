মাদককে না বলে মাগুরায় ৪ শতাধিক প্রতিযোগীর মিনি ম্যারাথন

মাদককে না বলে মাগুরায় ৪ শতাধিক প্রতিযোগীর মিনি ম্যারাথন
মাগুরায় সামাজিক সংগঠন ত্রিমাত্রিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। মাদক নির্মূল ও সচেতনতা বাড়াতে এই আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টায় মাগুরা জেলা স্টেডিয়াম চত্বরে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ওবায়দুর রহমান।
আয়োজক সূত্রে জানা যায়, পাঁচ কিলোমিটারের এই মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতাটি জেলার স্টেডিয়াম চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের নতুন বাজার, চৌরঙ্গীর মোড়, ঢাকা রোড, ভাইনা মোড় হয়ে জেলা স্টেডিয়ামে এসে শেষ হয়। এই দৌড় প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বয়সের প্রায় ৪ শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে হাসিবুল ইসলাম, প্রথম রানার্স আপ হয়েছে মো. ওসামা, দ্বিতীয় রানার্সআপ হয়েছে নিকুঞ্জ দাস।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাগুরার জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, জেলার পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান, মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কাজী শামসুজ্জামান কল্লোল, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, সমাজসেবার পরিচালক জাহিদুল আলম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ মোরসালিন আলী শুভ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, মাগুরাতে এমন আয়োজন প্রথম, ত্রিমাত্রিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘদিন ধরে অনেক ভালো কাজ করছে। আজকের এই প্রতিযোগিতার মডেলটির গুরুত্ব আসলেই অনেক। সমাজে এই ধরনের সচেতনতামূলক কাজ এবং মাদকবিরোধী স্লোগান নিয়ে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা সত্যি প্রশংসনীয়।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/কেএইচকে/এমএস