  2. দেশজুড়ে

আদিলুর রহমান খান

দেশের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কক্সবাজার
প্রকাশিত: ০৩:৪৮ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
দেশের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, শিল্প, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, জুলাই বীর শহীদ ও জুলাই যোদ্ধাদের অবদানে নতুন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের এই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দিতে হবে।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের আয়োজনে পাবলিক লাইব্রেরির হলরুমে গণভোটের কার্যক্রম সংক্রান্ত জনসচেতনতামূলক সভায় উপদেষ্টা প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

আদিলুর রহমান খান বলেন, বাংলাদেশে আর কাউকে ধরে নিয়ে ক্রসফায়ার দেওয়া চলবে না। আয়নাঘর বানানো চলবে না, আমরা এমন একটি দেশ চাই যে দেশ হবে বৈষম্য ও ফ্যাসিবাদমুক্ত। যেখানে সব জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সমঅধিকার ভোগ করবে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি আগামী ১২ তারিখ ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, জনতার কাফেলা হ্যাঁ ভোটের পক্ষে, জনতার কাফেলা জুলাই সনদের পক্ষে, জনতার কাফেলা নতুন বাংলাদেশের পক্ষে।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বলেই তারা হ্যাঁ’র পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। যারা ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করে তারা ‘না’ এর পক্ষে প্রচার করবে। আর যারা জনগণের অধিকারের পক্ষে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, গুম, ক্রসফায়ার চাই না তারাই ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবে। জুলাই সনদকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই গণভোট।

জেলা প্রশাসক এমএ মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রচারণায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, পুলিশ সুপার এ এন এম সাজেদুর রহমান, প্রেসক্লাব সভাপতি মাহবুবুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

এসময় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানাশ্রেনী-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে ভোটের গাড়ির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান।

সায়ীদ আলমগীর/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।