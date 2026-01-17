  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ৩ সদস্য আটক

প্রকাশিত: ০৮:২৪ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়ার বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ৩ সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬ টা থেকে শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল ৬ টার মধ্যে শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলা এলাকায় পরিচালিত এক অভিযানে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- মো. রাজিব, আবু হুরায়রা ও সুলতান মাহমুদ। তারা স্থানীয় কিশোর গ্যাংয়ের সক্রিয় সদস্য বলে সেনাবাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, শিবগঞ্জ এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে চলমান নজরদারির অংশ হিসেবে এই অভিযান চালানো হয়। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত শিবগঞ্জ সেনা ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন সাকলাইন তুষার ও লেফটেন্যান্ট ফাতিন মুসতাহসিনের নেতৃত্বে একটি টহল দল মোকামতলা এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে ওই এলাকা থেকে ৭টি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার এবং কিশোর গ্যাংয়ের ৩ জন সক্রিয় সদস্যকে আটক করা হয় । উদ্ধারকৃত অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে কুড়াল, ছুরি ও রামদা। এ সময় তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনও জব্দ করে সেনাবাহিনী।

অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করে লেফটেন্যান্ট ফাতিন মুসতাহসিন জানান, আটককৃত কিশোরদের ও উদ্ধারকৃত অস্ত্রগুলো আইনানুগ প্রক্রিয়ায় শিবগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর এই অভিযানের ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের নজরদারি অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

