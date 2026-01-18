  2. দেশজুড়ে

গাইবান্ধায় পাচারের সময় ২০ বস্তা সার জব্দ

প্রকাশিত: ০৩:৫৫ এএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
গাইবান্ধায় কালোবাজারে বিক্রির জন্য অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়ার সময় ২০ বস্তা রাসায়নিক ডিএপি সার জব্দ করেছেন স্থানীয়রা। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে জেলা শহরের কদমতলী এলাকা থেকে সারসহ একটি পিকআপভ্যান জব্দ করা হয়।

পরে খবর পেয়ে গাইবান্ধা সদর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ২০ বস্তা সারসহ পিকআপভ্যানটি খোলাহাটি ইউনিয়ন পরিষদে নিয়ে যান।

স্থানীয়রা জানান, জেলার সদর উপজেলার তুলসীঘাট বাজার থেকে কামারজানি নিয়ে যাওয়ার পথে কদমতলী এলাকায় স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা সারবাহী পিকআপভ্যানটির গতিরোধ করেন। পরে তারা কৃষি অফিসে খবর দেন।

সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাকিবুল আলম বলেন, অবৈধভাবে ২০ বস্তা ডিএপি সার নিয়ে যাওয়ার সময় সেগুলো জব্দ করা হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

