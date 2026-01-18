  2. দেশজুড়ে

বগুড়া

হ্যাঁ ভোটের প্রচারণায় জামায়াত কর্মীদের ওপর বিএনপির হামলা, আহত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৯ এএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
বগুড়ার ধুনটে গণভোটে ‌‘হ্যাঁ’ এর প্রচারণার সময় জামায়াত নেতাকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির বিরুদ্ধে। হামলায় দলটির অন্তত ৭ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টায় উপজেলার এলাঙ্গী বাজার এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি শৈলমারী গ্রামের আজাহার আলীর ছেলে আইয়ুব আলী (৫০), তছের আলীর ছেলে মাসুদ রানা (৪৯), তারাকান্দি গ্রামের আব্দুস ছামাদের ছেলে জিয়াউর রহমান (৪৫), আলাউদ্দিনের ছেলে জিয়াউর রহমান ঠান্ডু (৪৩), রাঙ্গামাটি গ্রামের জাবেদ আলীর ছেলে আবু বক্কার (৪৮), ছোহরাব হোসেনের ছেলে সামিউল (৩০), নলডাঙ্গা গ্রামের আব্দুস ছামাদের ছেলে রবিউল ইসলাম (৪৩)। আহতদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকেলে জামায়াতের নেতাকর্মীরা এলাঙ্গী বাজার এলাকায় ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচারণা করেন। এ সময় বিএনপির নেতাকর্মীরা হামলা চালায় তাদের ওপর। এতে জামায়াতের ৭ নেতাকর্মী আহত হন।

এ বিষয়ে উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আইয়ুব আলী বলেন, নির্বাচনের প্রচারণা নিয়ে জামায়াতের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটির ঘটনা ঘটেছে। তাদের ওপর হামলা চালানো কিংবা মারপিটে আহত করার অভিযোগ সঠিক নয়।

ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনের প্রচারণা নিয়ে দুই দলের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে। সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে অবস্থান করছি। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি। পরিস্থিতি আপাতত শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

