রামু থেকে অস্ত্রের কারিগর কালু গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:০৪ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
কক্সবাজারের রামুর ঈদগড়ে চায়নিজ রাইফেলের গুলি ও কার্তুজসহ এক অস্ত্র কারিগর নুর মোহাম্মদ কালু চৌকিদারকে (৩৬) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাত ১২টার দিকে রামু থানা ও ঈদগড় ক্যাম্পের পুলিশ সদস্যরা অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার নুর মোহাম্মদ কালু কক্সবাজারের রামুর ঈদগড় ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পানিস্যাঘোনা এলাকার শহর আলীর ছেলে।

উদ্ধার মালামালগুলো হলো- দশ রাউন্ড চায়না রাইফেলের গুলি, দুই রাউন্ড শর্টগানের কার্তুজ ও শর্টগানের খালি খোসা তিনটি।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভুঁইয়া জানান, গোপন সংবাদে খবর আসে রামু থানার ঈদগড় ইউপিস্থ পানিস্যাঘোনায় পরিচিত অস্ত্র কারিগর নুর মোহাম্মদ কালু চৌকিদারের বসতঘরে বিভিন্ন ধরণের বিদেশি গুলি ও কার্তুজ মজুদ করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে পুলিশ সুপার এ.এন.এম সাজেদুর রহমানের নির্দেশনায় ওসির তত্ত্বাবধানে রামু থানা ও ঈদগড় পুলিশ ক্যাম্পের এসআই খোরশেদ আলম, এএসআই জহিরুল ইসলাম, সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায়। অভিযানে নুর মোহাম্মদ কালু চৌকিদারের ঘরে ধানের বস্তার ভেতর লুকানো ১০ রাউন্ড চায়না রাইফেলের গুলি, দুই রাউন্ড শর্টগানের কার্তুজ ও শর্টগানের ৩টি খালি খোসা উদ্ধার করা হয়। এসময় বাড়ির মালিক নুর মোহাম্মদ কালু চৌকিদারকে গ্রেফতার করা হয়।

ওসি আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃত কালু জানায়- এসব গুলি ও কার্তুুজ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিজ হেফাজতে রেখেছিল। তিনি দক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারিগর এবং পেশাদার অস্ত্র ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র, ডাকাতি ও চাঁদাবাজি সংক্রান্তে ৫টি মামলা রয়েছে। এ সংক্রান্তে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

