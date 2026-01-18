  2. দেশজুড়ে

সিলেটে খাদে পড়ে থাকা পোষা হাতি উদ্ধার

সিলেট
প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেটে খাদে পড়ে থাকা একটি পোষা হাতিকে উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) বেলা দুইটার দিকে সিলেটের দক্ষিণ সুরমার সিলেট-ফেঞ্চুগঞ্জ সড়কের শিববাড়ি এলাকায় রেললাইনের পাশ থেকে ফায়ার সার্ভিস, পুলিশ, বনবিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় হাতিটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বনবিভাগের ধারণা, শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাতের কোনো এক সময়ে ট্রেনের ধাক্কায় হাতিটি খাদে পড়েছে। উদ্ধারের পর হাতিটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে সিলেট বন বিভাগ।

সিলেট বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আব্দুর রহমান বলেন, খাদে পড়ে থাকা হাতিটিকে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধারের পর হাতিটিকে একটি পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে হাতিটি ট্রেনের ধাক্কায় খাদে পড়েছে।

ফায়ার সার্ভিস দক্ষিণ সুরমা স্টেশনের ইনচার্জ তৌফিক আহমেদ চৌধুরী বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও বন বিভাগকে সঙ্গে নিয়ে এক্সকেভেটরের সাহায্যে রশি দিয়ে টেনে হাতিটিকে উপরে তোলা হয়েছে।

দক্ষিণ সুরমা উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) শিহাব সারার অভি বলেন, একটি পোষা হাতিকে ডোবা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখন এ ঘটনার বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের জন্য একটা মেডিকেল টিমও গঠন করা হয়েছে। তারা হাতিটিকে দেখে অনুমান করছেন পিছনের দিকের কোনো পায়ের হাড় ভেঙে থাকতে পারে। পরবর্তীতে বিস্তারিত জানা যাবে।

সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার নুরুল ইসলাম বলেন, সকাল থেকে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কায় হাতি আহত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে রেলের কেউ এরকম কোনো রিপোর্ট দেননি।

