নামতে গিয়ে ট্রেনের নিচে বাদামবিক্রেতা, দুই পা বিচ্ছিন্ন

প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
আহত বাদামবিক্রেতা রবিউল ইসলাম

চুয়াডাঙ্গায় চলন্ত ট্রেন থেকে নামার সময় দুর্ঘটনায় রবিউল ইসলাম (৫০) নামের এক বাদাম বিক্রেতার দুই পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী লোকাল মেইল ট্রেনটি চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম করার সময় স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত রবিউল ইসলাম কুষ্টিয়ার পোড়াদহ এলাকার মেছের আলীর ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ট্রেনে বাদাম বিক্রি করতেন।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) জগদীশ চন্দ্র বসু এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে যাত্রাবিরতির পর ট্রেনটি খুলনার উদ্দেশে ছেড়ে যাচ্ছিল। এসময় চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গেলে রবিউল ইসলামের পরিহিত লুঙ্গি ট্রেনের হুকে আটকে যায়। এতে ভারসাম্য হারিয়ে তিনি ট্রেনের চাকার নিচে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তার দুই পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর রেলওয়ে ফাঁড়ি পুলিশের সদস্যদের সহযোগিতায় স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আব্দুল কাদের জানান, রবিউল ইসলামের অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও গুরুতর আঘাতের কারণে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

