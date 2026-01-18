  2. দেশজুড়ে

ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহীর মনোনয়ন বৈধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:০৪ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহীর মনোনয়ন বৈধ
ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহী

আপিলে কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার পর তার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

ব্যারিস্টার মাহবুবুল আলম সালেহী তার ফেসবুক পোস্টে বিষয়টি জানিয়েছেন।

এর আগে শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে যাচাই-বাছাই শেষে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মাহবুবুল আলম সালেহীর মনোনয়নপত্র স্থগিত করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথ। পরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে না পারায় আগের সিদ্ধান্ত বহাল রাখেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা। এ সিদ্ধান্তের বিপরীতে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন জামায়াত প্রার্থী মাহবুবুল আলম।

রোকনুজ্জামান মানু/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।