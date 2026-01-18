জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে গণভোট: সৈয়দা রিজওয়ানা

জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে গণভোট: সৈয়দা রিজওয়ানা
তথ্য-সম্প্রচার এবং পরিবেশে, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, ‘জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করে গণভোটের আয়োজন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে জনগণের প্রকৃত মতামত ও প্রত্যাশা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিফলিত হবে।’
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বিকেলে নীলফামারী জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের জন্য আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘গণভোট একটি উৎসবমুখর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এ উপলক্ষ্যে ভোটারদের সার্বিক নিরাপত্তা ও অবাধ ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে প্রশাসন সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। কারণ দেশের সব মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছনে। সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নিয়ে কোনো ধরনের শঙ্কা নেই। নির্ধারিত সময় ভোট অনুষ্ঠিত হবে।’
তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ’ ভোটের মাধ্যমে দেশ ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে অগ্রসর হবে এবং গণভোট নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের একটি সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক সুযোগ সৃষ্টি করবে।’
নীলফামারী জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী এবং সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ।
এ সময় বক্তারা বলেন, ‘গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতন্ত্রের মৌলিক স্তম্ভ। জনগণের সক্রিয়, স্বতঃস্ফূর্ত ও সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সভা শেষে গণতন্ত্র সুসংহতকরণ ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব ভোটারকে গণভোটে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।’
এর আগে উপদেষ্টা ঢাকা থেকে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘দেশের সর্ববৃহৎ তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন নিয়ে ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার চীনের কাছে সব কাগজপত্র পাঠিয়েছে। অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়েও চূড়ান্ত আলোচনা সম্পন্ন করেছে। চীনা সরকারের বিশেষজ্ঞ দল যাচাই-বাছাই করছে।’
আমিরুল হক/আরএইচ/জেআইএম