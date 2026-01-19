টাঙ্গাইলে আপিলে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন ১৮ জন
টাঙ্গাইলে রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করে ১৮ জন প্রার্থী প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। এর মধ্যে শেষদিনের শুনানিতে রোববার (১৮ জানুয়ারি) প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন ৩ জন। সব মিলিয়ে জেলায় বর্তমানে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ৫৫ জন
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা যায়।
জেলা নির্বাচন অফিস সূত্র জানায়, টাঙ্গাইলের ৮টি আসনে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ে ২৮ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। এর মধ্যে ২১ জন প্রার্থী কমিশনে আপিল করে। পরে আপিলে ১৮ জন প্রার্থী তাদের প্রার্থীতা ফিরে পান।
আপিলে মনোনয়ন বৈধ হওযা প্রার্থীরা হলেন- টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর- ধনবাড়ী) আসনে বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ আলী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী হারুন অর রশিদ। টাঙ্গাইল-২ (ভূঞাপুর- গোপালপুর) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মনোয়ার হোসেন সাগর, টাঙ্গাইল-৩ (ঘাটাইল) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আইনিন নাহার। টাঙ্গাইল-৪ (ঘাটাইল) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আলী আমজাদ হোসেন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল হালিম মিঞা। টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী হাসানাত আল আমীন, গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী ফাতেমা আক্তার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী খন্দকার জাকির হোসেন, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) প্রার্থী হাসরত খান ভাসানী।
এছাড়া টাঙ্গাইল-৬ (দেলদুয়ার- নাগরপুর) আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থী মোহাম্মদ মামুনুর রহিম, স্বতন্ত্র প্রার্থী জুয়েল সরকার ও শরীফুল ইসলাম। টাঙ্গাইল-৭ (মির্জাপুর) আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আবু তাহের, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী এটিএম রেজাউল করিম। টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী শহীদুল ইসলাম, আমজনতা দলের প্রার্থী আলমগীর হোসেন, বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির প্রার্থী আওয়াল মাহমুদ। এ ব্যাপারে জেলা সিনিয়র নির্বাচন অফিসার তাজুল ইসলাম বলেন, আপিলে প্রার্থী ফিরে পেয়ে এখন বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ৫৫ জন।
বিভিন্ন কারণে জেলা রিটার্নিং অফিসার টাঙ্গাইলে ২৮ জনের প্রার্থিতা বাতিল করে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এমএন/জেআইএম