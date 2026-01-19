সিরাজগঞ্জে কৃষি জমিতে পুকুর খনন, ৫ লাখ টাকা জরিমানা
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে তিন ফসলি জমিতে অবৈধভাবে পুকুর খননের দায়ে এক ব্যক্তিকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার গাড়াদহ ইউনিয়নের মশিপুর ঈদগাঁ মাঠ এলাকার এ অভিযান চালানো হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানান, ফসলি জমির মাটি ইটভাটায় নেওয়া হচ্ছে- এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর (১৫) ১ ধারা অনুযায়ী মাটি কাটার যন্ত্র (ভেকু) জব্দ ও শাহ আলম নামে এক ব্যক্তিকে ৫ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে ফসলি জমির মাটি কাটবে না বলে তিনি মুচলেকা দিয়েছেন।
উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মুশফিকুর রহমান এ অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জাগো নিউজকে জানান, কৃষিজমি সংরক্ষণে অবৈধ মাটি ও পুকুর খনন বন্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিয়মিতভাবে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
এম এ মালেক/কেএইচকে/জেআইএম