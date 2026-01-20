মুদি দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, গণপিটুনিতে হামলাকারীর মৃত্যু

মুদি দোকানিকে কুপিয়ে হত্যা, গণপিটুনিতে হামলাকারীর মৃত্যু
যশোরের চৌগাছায় দোকানিকে কুপিয়ে হত্যার পর হামলাকারীকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে যশোরের চৌগাছা উপজেলার সলুয়া বাজারে এ ঘটনা ঘটেছে।
জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে ঘটনার সূত্রপাত হয়।
নিহতরা হলেন- যশোর সদর উপজেলার চুড়ামনকাটি ইউনিয়নের জগহাটি গ্রামের তবজেল মল্লিকের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৪২) ও হযরত আলীর ছেলে আব্দুল আলীম পলাশ হোসেন (৩৫)।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, যশোর সদর উপজেলার জগহাটি গ্রামের পলাশ একই গ্রামের রফিকুল ইসলামের কাছে কিছুদিন আগে জমি বিক্রি করেন। পরে ওই জমিই পলাশ তার মা ও বোনকে দিয়ে হকসেবা করান। বিক্রি করা জমি আবার হকসেবা করা নিয়ে রফিকুল ইসলাম ও পলাশের মধ্যে বিরোধ চলছিলো। রফিকুল ইসলাম হকসেবা তুলে নিতে পলাশকে চাপ দিচ্ছিলেন বলেও জানা গেছে।
স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার দিকে রফিকুল ইসলাম সলুয়া বাজারে নিজের মুদি দোকান খুলতে বাড়ি থেকে রওনা দেন। তিনি চৌগাছা উপজেলার সলুয়া কলেজসংলগ্ন আপেলের স’মিলের সামনে পৌঁছালে পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে থাকা পলাশ তার ওপর হামলা চালায়। এসময় পলাশ ধারালো হাসুয়া দিয়ে রফিকুল ইসলামের মাথা ও মুখমণ্ডলে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। একপর্যায়ে রফিকুল ইসলাম ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকায় পাঠানো হলে পথেই তার মৃত্যু হয়। এছাড়া রফিকুলকে হামলা করার পর স্থানীয় জনতা পলাশকে ধরে গণপিটুনি দেয়। এতে পলাশেরও মৃত্যু হয়।
এদিকে, হামলার খবর পেয়ে স্থানীয়রা পলাশকে ধরে গণপিটুনি দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।
চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করীম জানান, জমিজমা নিয়ে বিরোধের জের ধরে পলাশ রফিকুলকে কুপিয়ে হত্যা করে। এই খবর পেয়ে স্থানীয়রা তাকে আটক করে গণপিটুনি দেয়। এতে পলাশেরও মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
মিলন রহমান/এনএইচআর/এমএস