রংপুর মেডিকেলে হামলার প্রতিবাদে চিকিৎসকদের ধর্মঘট
রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে কর্মবিরতি (ধর্মঘট) শুরু করেছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল থেকে কাজে যোগ না দিয়ে ধর্মঘট শুরু করেন তারা। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়ে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা।
রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন ডক্টরস সোসাইটির সভাপতি ডা. সাদমান মীর মিরাজ বলেন, মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাতে অপারেশন থিয়েটারে সার্জারিরত অবস্থায় মিড লেভেল চিকিৎসক, রেসিডেন্ট চিকিৎসক ও ইন্টার্ন চিকিৎসকের ওপর অন্যায়ভাবে রোগীর লোকজন হামলা চালিয়েছে। এসময় হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়। ফলে চিকিৎসকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।
তিনি আরও বলেন, হামলাকারীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ও হাসপাতালে নিরাপত্তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি চলবে।
মানবন্ধনে ইন্টার্ন চিকিৎসক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডা. নাঈম শাহরিয়ারসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
জিতু কবীর/এমএন/এমএস