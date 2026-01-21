  2. দেশজুড়ে

শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জে শিবিরের বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০২:০২ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (শাকসু) নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে কিশোরগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় শহরের ঐতিহাসিক শহীদী মসজিদের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গুরুদয়াল সরকারি কলেজের সামনে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। এসময় দ্রুত শাকসু নির্বাচন বাস্তবায়নের দাবি জানান তারা।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য বিদায়ি সভাপতি মাহমুদুল হাসান।

এসময় কিশোরগঞ্জ জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসান আল মামুন, সেক্রেটারি ফকির মাহবুবুল আলম, অফিস সম্পাদক মুজাহিদ বিল্লাহ, অর্থ সম্পাদক আবু আহমদসহ জেলা কমিটির অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদুল হাসান বলেন, অন্যান্য ছাত্র সংসদ নির্বাচনের মতো পরাজয়ের আশঙ্কায় ছাত্রদল নির্বাচন কমিশনের সামনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে শাকসু নির্বাচন বন্ধ করার চেষ্টা করছে। আমরা সচেতন ছাত্রসমাজকে সঙ্গে নিয়ে এ ধরনের অপচেষ্টা রুখে দেব।

তিনি আরও বলেন, ৫ আগস্টের পর আমরা ভেবেছিলাম ছাত্রদল অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তারেক রহমান দেশে ফেরার পরও তাদের আগের সহিংসতা, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির রাজনীতি অব্যাহত রয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠে, তারা কি তাদের অভিভাবকের নির্দেশনা মানছে না?

