দিনাজপুরে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন ২২ হাজার ভোটার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুরে ছয়টি সংসদীয় আসনে ও গণভোটে এবারই প্রথম পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন ২২ হাজার ৩৪৯ জন ভোটার। এতে প্রবাসী ছাড়াও নির্বাচনি কাজ সংশ্লিষ্ট ও নিজ এলাকার বাইরে কর্মরত সরকারি চাকরিজীবী এবং কারাগারে থাকা ভোটাররা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধনের সুযোগ পেয়েছেন।
নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, পোস্টাল ভোট দিতে নিবন্ধনের সময়সীমা ছিল গত ৫ জানুয়ারি। পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে জেলায় ২২ হাজার ৩৪৯ জন ভোটারের মধ্যে ১৬ হাজার ৩৯৯ জন পুরুষ ও ৫ হাজার ৯৫০ জন নারী ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
এবারের নির্বাচন ও গণভোটে দিনাজপুরে সংসদীয় আসনের মধ্যে দিনাজপুর-১ (বীরগঞ্জ-কাহারোল) আসনে ভোট দিতে মোট ২ হাজার ৭৭৮ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ হাজার ৯৬৮ জন ও নারী ভোটার ৮১০ জন।
দিনাজপুর-২ (বোচাগঞ্জ-বিরল) আসনে মোট ৩ হাজার ৩৩৮ জন নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২ হাজার ৪৮২ জন ও নারী ভোটার ৮৫৬ জন।
দিনাজপুর-৩ (সদর) আসনে মোট ৪ হাজার ১৫৯ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২ হাজার ৯০৩ জন ও নারী ভোটার ১ হাজার ২৫৬ জন।
দিনাজপুর-৪ (খানসামা-চিরিরবন্দর) আসনে মোট ৩ হাজার ৫১২ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২ হাজার ৬২৬ জন ও নারী ভোটার ৮৮৬ জন।
দিনাজপুর-৫ (পার্বতীপুর-চিরিরবন্দর) আসনে মোট ৪ হাজার ৮২ জন নিবন্ধন করেছেন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ হাজার ১২৭ জন ও নারী ভোটার ৯৫৫ জন।
দিনাজপুর-৬ (বিরামপুর-হাকিমপুর-নাবাবগঞ্জ-ঘোড়াঘাট) আসনে মোট নিবন্ধন করেছেন ৪ হাজার ৪৮০ জন ভোটার। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৩ হাজার ২৯৩ জন ও নারী ভোটার ১ হাজার ৮৭ জন।
দিনাজপুর জেলার সিনিয়র নির্বাচন অফিসার মো. জিলহাজ উদ্দিন জানান, মোট চার ধরনের ব্যক্তি পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপের মাধ্যমে ভোট দিতে নিবন্ধন করেছেন। যারা পোস্টল ব্যালটে ভোট দিবেন তাদের কাছে আজ ২১ জানুয়ারির মধ্যে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হবে। এরপর ভোট প্রদান করে নিকটস্থ ডাক বিভাগের মাধ্যমে তা আবারো রিটানিং কর্মকর্তার কাছ পাঠানো হবে।
বিগত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দিনাজপুর জেলায় মোট ভোটার ছিল ২৫ লাখ ৫ হাজার ৭১৬ জন। বর্তমানে হালনাগাদ ভোটার তালিকায় নতুন একলাখ ৫৫ হাজার ১৮ জন নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। জেলায় মোট ভোটার দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ৬০ হাজার ৭৩৪ জন।
হালনাগাদ তালিকা অনুসারে জেলায় মোট পুরুষ ভোটার ১৩ লাখ ২৯ হাজার ৪৫৭ জন, নারী ভোটার ১৩ লাখ ৩১ হাজার ২৫৫ জন ও তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২২ জন। সে হিসেবে ১ হাজার ৭৯৮ জন নারী ভোটার বেশি। ভোট কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৪৪টি এবং ভোট প্রদানের কক্ষ থাকবে ৪ হাজার ৯৯৩টি।
এমদাদুল হক মিলন/এমএন/এমএস