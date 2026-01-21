ধানের শীষকে হারিয়ে তারেক রহমানকে বিজয় উপহার দিতে চান শেখ মজিবুর

ধানের শীষকে হারিয়ে তারেক রহমানকে বিজয় উপহার দিতে চান শেখ মজিবুর
কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল। বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে কিশোরগঞ্জের রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে হাঁস প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন তিনি।
প্রতীক পাওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় তিনি জানান, হাঁস প্রতীক নিয়ে ধানের শীষের প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি এই আসনে জয়ী হবেন এবং বিজয়টি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উপহার দিতে চান।
শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল বলেন, ‘প্রথমে আমাকে ধানের শীষ প্রতীক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রাতের আঁধারে একজনকে দলে যোগদান করিয়ে সেই প্রতীক আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। এতে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়। জনগণের দাবির মুখে আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি হাঁস প্রতীক পেয়েছি। হাঁস দিয়েই ধান খাইয়ে এই আসনে জয়ী হবো। এই আসনটি বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উপহার দিতে চাই।’
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল উল্লেখ করেন, প্রায় ২৫ বছর ধরে তিনি মাঠের রাজনীতিতে সক্রিয়। দীর্ঘদিনের ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফল অন্য কেউ কেড়ে নিতে পারে না। দলের তৃণমূল থেকে শুরু করে অধিকাংশ নেতাকর্মী তার পাশেই রয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন।
তিনি বলেন, নির্বাচন যদি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়, তাহলে বিপুল ভোটে জয়লাভ করবো। জনগণই আমার শক্তি, জনগণের রায়েই আমি বিজয়ী হবো।
কিশোরগঞ্জ–৫ আসনে শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল ছাড়াও ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী সৈয়দ এহসানের হুদাসহ মোট আটজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
কিশোরগঞ্জ জেলার ১৩টি উপজেলা নিয়ে গঠিত ছয়টি সংসদীয় আসনে মোট ৪৮ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে বিএনপির দুইজন বিদ্রোহী প্রার্থীসহ আটজন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
এসকে রাসেল/এমএন/এমএস