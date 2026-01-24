টাঙ্গাইলে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন ৪০ হাজার ভোটার
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে টাঙ্গাইলের ৮টি সংসদীয় আসনে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন ৪০ হাজার ৯৩ জন ভোটার। এর মধ্যে প্রবাসী ভোটার ছাড়াও রয়েছেন নির্বাচনি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের সদস্য এবং কারাগারে থাকা বন্দিরা।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য ৪০ হাজার ৯৩ জন আবেদন করেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩২ হাজার ৩২ জন এবং নারী ৮ হাজার ৬১ জন। এর মধ্যে টাঙ্গাইল-১ আসনে ৩ হাজার ৭৩৬ জন, টাঙ্গাইল-২ ৫ হাজার ৪০ জন, টাঙ্গাইল-৩ এ ৫ হাজার ৩৪৭ জন, টাঙ্গাইল-৪ আসনে ৪ হাজার ৮৭৫ জন, টাঙ্গাইল-৫ এ ৫ হাজার ২৩৯ জন, টাঙ্গাইল-৬ এ ৫ হাজার ৭৩২, টাঙ্গাইল-৭ এ ৪ হাজার ৬০৮ এবং টাঙ্গাইল-৮ আসনে মোট ৫ হাজার ৫১৬ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের সব কেন্দ্রগুলো প্রস্তত রাখা হয়েছে। টাঙ্গাইলের বাসিন্দা যারা বিদেশে থাকে তাদের পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও চাকরিজীবীরাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন।
উল্লেখ্য, টাঙ্গাইলে ৮টি সংসদীয় আসনে মোট ভোট কেন্দ্র ১ হাজার ৬৩টি এবং মোট ভোটার ৩৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪২৭ জন।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে