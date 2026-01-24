  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে ৩০০ শিক্ষককে সংবর্ধনা

প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
টাঙ্গাইলে ৩০০ শিক্ষককে সংবর্ধনা

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও যুগোপযোগী পাঠদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টাঙ্গাইলে ৩০০ শিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে শাহীন শিক্ষা পরিবারের উদ্যোগে শাহীন শিক্ষা পরিবারের ট্রেনিং সেন্টারে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

শাহীন শিক্ষা পরিবারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাছুদুল আমীন শাহিনের সভাপতিত্বে এসময় শাহীন স্কুলের (ইংলিশ ভার্সন) প্রিন্সিপাল মিলন সরকার, শাহীন ইসলামিক স্কুলের মুহতামিম মুফতি মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এসময় ছয়টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩০০ জন শিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

টাঙ্গাইলে ৩০০ শিক্ষককে সংবর্ধনা

আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীর বয়স, স্তর ও শেখার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক তৈরি করাই তাদের মূল লক্ষ্য। সংশ্লিষ্টদের আশা এ উদ্যোগ শিক্ষার্থীর মানোন্নয়ন ও সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

শাহীন শিক্ষা পরিবারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাছুদুল আমীন শাহিন বলেন, ভবিষ্যতে শিক্ষক উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ধারাবাহিক ট্রেনিং, মূল্যায়ন, মেন্টরিং ও গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকবে। ভবিষ্যতে এই শিক্ষা উদ্যোগ আরও সুদৃঢ় ও বিস্তৃত হবে।

