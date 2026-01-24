চাঁপাইনবাবগঞ্জে তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত, রেল যোগাযোগ বন্ধ
চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় একটি তেলবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় রাজশাহীর সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আমনুরা স্টেশন মাস্টার হাসিবুল ইসলাম জানান, খুলনা থেকে আমনুরা বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্দেশে ছেড়ে আসা ট্রেনটির মোট ৩০টি তেলবাহী ওয়াগনের মধ্যে দুটি লাইনচ্যুত হয়। তবে প্রাথমিকভাবে লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ জানা যায়নি।
তিনি আরও বলেন, দুর্ঘটনার কারণে আমনুরা থেকে রাজশাহীগামী লোকাল কমিউটার ট্রেনটি নির্ধারিত সময়ে ছেড়ে যেতে পারেনি। ফলে রাজশাহীর সঙ্গে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
স্টেশন মাস্টার জানান, দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তবে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত লাইনচ্যুত হওয়া বগি দুটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
