টাঙ্গাইল-২
আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে হাতপাখার প্রার্থীকে জরিমানা
টাঙ্গাইল-২ আসনে ইসলামি আন্দোলন মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মাওলানা মনোয়ার হোসেন সাগরকে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে উপজেলা বাসস্ট্যান্ড চত্বরে হাতপাখা প্রতীকের নির্বাচনি সমাবেশ চলাকালীন সময়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাজিব হোসেন এ জরিমানা করেন।
এ ব্যাপারে সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাজিব হোসেন বলেন, আচরণবিধি লঙ্ঘন করে সরকারি স্থাপনায় হাতপাখা প্রতীকের নির্বাচনি প্রচারণার কার্যালয় স্থাপন করার অপরাধে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। কোনো প্রার্থী যদি নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করে তার বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/আরএইচ/এমএস