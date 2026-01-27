মুন্সিগঞ্জ
হাদির হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিচারের দাবিতে মার্চ-ফর ইনসাফ কর্মসূচি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও বিচারের দাবিতে মুন্সিগঞ্জে মার্চ-ফর ইনসাফ কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুর ১টার দিকে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে সাধারণ ছাত্র-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এতে অংশ নেন বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় নানা শ্রেণিপেশার মানুষ।
পরে বিক্ষোভ মিছিলটি জেলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ঘুরে সুপার মার্কেট শহীদ চত্বর এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। সড়কে অবস্থান নিয়ে জড়িতদের শাস্তি ও বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।
সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, শহীদ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর ৪১ দিন পেরিয়ে গেলেও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্তদের আইনের আওতায় নিয়ে আসতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে দ্রুত জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে খুব শিগগির বৃহত্তম আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।
কর্মসূচি শেষে শহীদ ওসমান হাদির বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের (জকসু) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী সদস্য ও ইনকিলাব মঞ্চের সদস্য সচিব শান্তা আক্তার।
শুভ ঘোষ/এসআর/জেআইএম