চরমোনাই পীর
এককভাবে হাতপাখা প্রতীক নিয়ে রাস্তায় নামায় অনেকে হেসেছিলেন
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ রেজাউল করীম বলেছেন, এককভাবে হাতপাখা প্রতীক নিয়ে যখন আমরা নির্বাচনি ময়দানে নামলাম, তখন অনেকে আমাদের দেখে হেসেছিলেন। ভেবেছিলেন পীর সাহেব বুঝি একা হয়ে গেছেন। কিন্তু পটুয়াখালী প্রমাণ করেছে ইসলামী আন্দোলন একা নয়, আমাদের সঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ এবং এ দেশের ইসলামপ্রেমী জনতা রয়েছে।
শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পটুয়াখালী শহীদ আলাউদ্দিন শিশু পার্ক মাঠে পটুয়াখালী-১ আসনের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আমির মুফতি রেজাউল করিম বলেন, এই আসনে কিছু জটিলতার কারণে আমরা মাত্র দুই ঘণ্টার সিদ্ধান্তে আবুল হাসান বুখারী সাহেবকে প্রার্থী ঘোষণা করেছিলাম। কিন্তু আজ এখানে আসার পর আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত গণজোয়ার দেখে আমার মন খুশিতে ভরে গেছে। আমি বিশ্বাস করি, পটুয়াখালীবাসী হাতপাখা প্রতীককেই বেছে নেবে।
তিনি আরও বলেন, ক্ষমতা কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়— দেশ, মানুষ ও ইসলামের কল্যাণই ইসলামি আন্দোলনের রাজনীতির মূল দর্শন। ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন এবং মানবকল্যাণের লক্ষ্যেই সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করে আসছে।
জনসভায় একটি সোনার বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মানুষকে জুলুম, চাঁদাবাজি, নির্যাতন ও মানবপাচার থেকে মুক্ত করতে হবে। এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা জরুরি, যেখানে মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, শিশু মায়ের কোলে ফিরে পাবে এবং আযানের ধ্বনিতে দিনের সূচনা হবে। একসময় এমন একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তা যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায়নি।
জনসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ পটুয়াখালী জেলা নেতৃবৃন্দ এবং পটুয়াখালী-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী আতাউল্লাহ বুখারি।
মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/এমএস