নাটোর
মাটির নিচে পাওয়া গেলো মজুত ১০ হাজার লিটার জ্বালানি তেল
নাটোরের সিংড়ায় জ্বালানি তেল মজুত রেখে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অভিযোগে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এসময় ১০ হাজার লিটার তেল মজুত রাখার অপরাধে এক ব্যবসায়ীকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
শনিবার (৭ মার্চ) দুপুর ২টায় সিংড়া পৌরসভার নিংগইন এলাকায় এ অভিযান চলে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল্লাহ আল রিফাত আদালত পরিচালনা করেন।
জানা যায়, সিংড়া পৌরসভার নিংগইন ভাটোপাড়া মসজিদের দক্ষিণ পাশে বাঁশের ঝাঁড়ের মধ্যে মাটির নিচে পানির ট্যাংকি বসিয়ে জ্বালানি তেল সংরক্ষণ করা হয়েছে, এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন। অভিযানে মাটির নিচে ট্যাংকির মধ্যে ১০ হাজার লিটার তেল মজুত পাওয়া যায়। সিংড়া থানার মোড় এলাকার সততা ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. রুবেল এই তেল সংরক্ষণ করেন। পরে তাকে অন্যায়ভাবে তেল সংরক্ষণের অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে রোববারের মধ্যে ডিজেল দোকানে স্থানান্তরের নির্দেশ দেওয়া হয়।
মো. রুবেল নিংগইন ভাটোপাড়া মহল্লার মো. বেল্লাল হোসেনের ছেলে।
অভিযানকালে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. শাহাদত হোসেন, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা খন্দকার ফরিদ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. তাশরিফুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে উপজেলার শেরকোল ও হাতিয়ান্দহ বাজারে অভিযান পরিচালনা করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ভঙ্গের অপরাধে ৩ দোকানিকে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হাসান দিপু আদালত পরিচালনা করেন।
ইউএনও আব্দুল্লাহ আল রিফাত বলেন, তেলের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এলাকার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বেশি দামে তেল বিক্রির পরিকল্পনা করছে, এমন গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে একজন ব্যবসায়ীকে পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৬ অনুসারে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়। তার মজুতের অনুমতি আছে, তবে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে বেআইনিভাবে মজুত করায় এ অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। উপজেলা প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান ও গোয়েন্দা নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।
রেজাউল করিম রেজা/এমএন/এমএস