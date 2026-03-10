২০ কেজি ওজনের ছাগল গিলে খেলো ৫০ কেজির অজগর, পরে সুন্দরবনে অবমুক্ত
বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলার দক্ষিণ রাজাপুর এলাকায় ১৮ ফুট লম্বা একটি অজগর উদ্ধার করা হয়েছে। সাপটির ওজন প্রায় ৫০ কেজি।
মঙ্গলবার (১০ মার্চ) দুপুরে অজগরটি স্থানীয় সোহরাব ফরাজীর প্রায় ২০ কেজি ওজনের একটি ছাগল গিলে ফেলে। পরে গ্রামবাসী, কমিউনিটি প্যাট্রল গ্রুপের (সিপিজি) সদস্য, বন বিভাগ ও ওয়াইল্ড টিমের যৌথ চেষ্টায় সাপটি উদ্ধার করে সুন্দরবনে অবমুক্ত করা হয়।
ক্ষতিগ্রস্ত সোহরাব ফরাজী বলেন, সুন্দরবন থেকে আসা অজগরটি তার শখের ছাগলটি আস্ত গিলে খেয়েছে। ছাগলটি হারানোয় আমার খুব আর্থিক ক্ষতি হলো।
সিপিজি সদস্য ছগির সরদার বলেন, গ্রামবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি বড় একটি অজগর সাপ একটি ছাগল গিলে ফেলেছে। পরে বন বিভাগ ও ওয়াইল্ড টিমের সহযোগিতায় সাপটি উদ্ধার করা হয়।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে অজগরটি উদ্ধার করে বনে অবমুক্ত করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী রক্ষায় বন বিভাগ খুবই আন্তরিক।
