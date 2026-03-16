খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে যুবদল নেতা নিহত
খুলনায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে রাশিকুল আনাম রাশু (৪২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৬ মার্চ) বেলা আনুমানিক ১২টার দিকে নগরীর দৌলতপুর থানাধীন কেডিএ কল্পতরু মার্কেটের সামনে এ ঘটনা ঘটেছে।
দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিহত যুবক দৌলতপুর থানা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
খুলনা মহানগর যুবদলের আহব্বয়ক আব্দুল আজিজ সুমন বলেন, রাশুর বড় ভাই আশু আনাম মহানগর যুবদল কমিটির সদস্য। তার বাবাও বিএনপি নেতা ছিলেন। রাশু ছাত্রদল করতো। যুবদল করলেও বর্তমানে যুবদলের কমিটিতে রাশুর কোন পদ ছিলো না।
দৌলতপুর থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, আনুমানিক ১২টার দিকে দুর্বৃত্তরা গুলি করে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল থেকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। তাদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি। অপরাধীদের খুঁজে গ্রেফতার করতে আমরা তৎপর রয়েছি।
