পানিসম্পদমন্ত্রী
জনগণের সহযোগিতায় বিএনপি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছে
পানিসম্পদমন্ত্রী ও বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, আপনাদের (জনগণ) আন্তরিকতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা (বিএনপি) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। স্বাভাবিক কারণে আপনাদের আবদারটুকু সরকারের কাছে একটু বেশি থাকবে। সেই আবদারটুকু ভবিষ্যতে যেন আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে সে তৌফিক দেন। তিনি যেন আপনাদের কথা সর্বদা মনে রাখে, আমার দায়িত্ব অনুযায়ী আমার কাছে বর্তায়, আমি উনাকে তা সম্পূর্ণ স্মরণ করিয়ে দেব।
বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) বিকেলে লক্ষ্মীপুরে গুম-খুনের শিকার ও অসহায় ১৩৯ পরিবারের মাঝে সরকারি বরাদ্দকৃত ১০ লাখ টাকার চেক বিতরণকালে তিনি এসব কথা বলেন।
লক্ষ্মীপুর গোডাউন রোড এলাকার বশির ভিলা হলরুমে এ আয়োজন করা হয়। এ্যানি চৌধুরী লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক।
পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, আমরা চেষ্টা করবো আগামী ঈদের আগে প্রত্যেকটা পরিবার যেন সম্মানজনক আর্থিক সহযোগিতা পায়। যা দিয়ে আমরা একটা সাপোর্ট পাবেন। যারা বিগত আন্দোলন সংগ্রামে দেশের জন্য লড়াই করতে গিয়ে গুম খুনের শিকার হয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। সেই পরিবারগুলোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমরা রমজান মাস হিসেবে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছি।
জানা গেছে, সংসদ সদস্যের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত এ টাকা লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) নির্বাচনি এলাকার মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়। এরমধ্যে ৬১ জনকে ১০ হাজার টাকা করে ও ৭৮ জনকে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।
সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্যাথোয়াইপ্রু মারমার সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক হাছিবুর রহমান, বাফুফে সহ-সভাপতি ওয়াহিদ উদ্দীন চৌধুরী হ্যাপি, চন্দ্রগঞ্জ থানা বিএনপি সভাপতি বেলাল হোসেন ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মহসিন কবির স্বপন প্রমুখ।
কাজল কায়েস/আরএইচ/এএসএম