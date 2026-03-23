‘তেল নেই’ লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে বগুড়ার বেশিরভাগ পাম্পে

‘তেল নেই’ লেখা সাইনবোর্ড ঝুলছে বগুড়ার বেশিরভাগ পাম্পে
বগুড়ায় জ্বালানি তেলের তীব্র সংকটে জেলার ৭২টি পেট্রোল পাম্পের মধ্যে অর্ধেকের বেশির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। তবে সোমবার (২৩ মার্চ) থেকেই নতুন করে তেল সরবরাহ শুরু হওয়ায় এই সংকট দ্রুত কেটে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, গত কয়েক দিনের সরবরাহ ঘাটতির কারণে সোমবার সকাল থেকে শহরের অধিকাংশ পাম্পে ‘তেল নেই’ লেখা সাইনবোর্ড ঝোলানো হয়। অনেক জায়গায় পাম্পের মেশিনগুলো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে দেখা গেছে। হঠাৎ এই সংকটে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ মানুষ ও চালকেরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।
পাম্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ঈদের আগের বাড়তি চাহিদা এবং গত কয়েক দিনের কম সরবরাহের কারণে মজুত দ্রুত ফুরিয়ে গিয়েছিল। রোববার কিছু পাম্পে তেল মিললেও সোমবার সকাল থেকে অধিকাংশ পাম্পই তেল দিতে না পেরে কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়।
তবে পরিস্থিতির উন্নতি হতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট নেতারা। রাজশাহী বিভাগীয় পেট্রোলিয়াম ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান রতন বলেন, মজুত শেষ হয়ে যাওয়ায় জেলার অর্ধেকের বেশি পাম্প সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। তবে স্বস্তির খবর হলো, আজ (সোমবার) থেকেই তেল সরবরাহ আবার শুরু হয়েছে। আশা করছি, দ্রুতই সব পাম্পে জ্বালানি পৌঁছে যাবে এবং জেলায় আর কোনো তেলের সংকট থাকবে না।
জ্বালানি তেলবাহী লরিগুলো পাম্পে পৌঁছাতে শুরু করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
