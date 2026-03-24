  2. দেশজুড়ে

নির্মাণাধীন অরক্ষিত কালভার্টে পড়ে প্রাণ হারালেন মোটরসাইকেল আরোহী

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরা
প্রকাশিত: ০২:৩২ এএম, ২৪ মার্চ ২০২৬
প্রায় ১৫ ফিট উচ্চতা থেকে মোটরসাইকেলসহ এক আরোহী এই কালভার্টে পড়ে যান

সাতক্ষীরার দেবহাটায় সড়কের ওপর নির্মাণাধীন অরক্ষিত কালভার্টের মধ্যে পড়ে এক মোটরসাইকেল আরোহীর করুণ মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২৩ মার্চ) রাত সাড়ে ১১টার দিকে সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ সড়কের দেবহাটা উপজেলার কুলিয়া খাসখামার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই যুবকের নাম সাদেক, তার বাড়ি দেবহাটা উপজেলার সেকেন্দারা এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দা রুহুল আমিন জানান, সাদেক রাতে সিরিয়াল দিয়ে পেট্রল পাম্পে তেল নিতে যাচ্ছিলেন। পথে প্রধান সড়কের ওপর অরক্ষিতভাবে নির্মাণাধীন একটি কালভার্টের মধ্যে প্রায় ১৫ ফিট উচ্চতা থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে কালভার্টের মধ্যে পড়ে যান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

দেবহাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন জানান, ঘটনাস্থলে একটি টিম পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

আহসানুর রহমান রাজীব/এমআইএইচএস

