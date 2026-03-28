পদ্মায় বাসডুবি
চতুর্থ দিনের মতো চলছে উদ্ধার অভিযান, সরানো হচ্ছে পন্টুন
রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের দৌলতদিয়ায় ফেরিঘাটে বাস ডুবির ঘটনায় চতুর্থ দিনেও উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস। তবে বৈরী আবহাওয়ায় পদ্মা নদী উত্তাল থাকায় তাদের কার্যক্রম কিছুটা ব্যহত হচ্ছে।
শনিবার (২৮ মার্চ) সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ফায়ার সার্ভিস ডুবুরি, কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সদস্যরা চতুর্থ দিনের মতো উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধারকারী দল ফেরিঘাটের পন্টুন সরিয়ে তার নীচের অংশে অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পন্টুন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার জন্য ঘাটে বিআইডব্লিউটিএর রেকার মেশিন এবং নদীতে টাগবোট দিয়ে কাজ করা হচ্ছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাজবাড়ী ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক দেওয়ান সোহেল রানা জানান, বৈরী আবহাওয়ায় পদ্মা নদী উত্তাল থাকার কারণে অভিযান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই বিআইডব্লিউটিএর রেকার মেশিন দিয়ে পন্টুন অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। এরপর পন্টুনের নিচের অংশে অভিযান চালানো হবে। তবে শনিবার ঘাট এলাকায় নিখোঁজের সন্ধানে অপেক্ষারত কোনো স্বজনের দেখা মেলেনি।
