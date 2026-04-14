কুমিল্লায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে দেওয়া হবে ২৫ হাজার টাকা

কুমিল্লায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে দেওয়া হবে ২৫ হাজার টাকা
কুমিল্লার দাউদকান্দির হাসানপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালবোঝাই ট্রাক খাদে পড়ে সাত জন নিহতের ঘটনায় নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এছাড়া আহত ছয় জনকে চিকিৎসার জন্য ১৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে।
দাউদকান্দি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাছরিন আক্তার জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে নিহতদের মরদেহ দাফন-কাফনের জন্য ২৫ হাজার ও আহতদের চিকিৎসার জন্য ১৫ হাজার টাকা করে প্রত্যেকের পরিবারকে দেওয়া হবে।
এর আগে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার হাসানপুরে সোমবার (১৩ এপ্রিল) দিনগত রাত সোয়া ৩টার দিকে চট্টগ্রামমুখী লেনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চালবোঝাই একটি ট্রাক খাদে পড়ে যায়। এতে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই সাতজন মারা যান। আহত আরও ছয়জন। নিহতদের মৃতদেহ উদ্ধার করে দাউদকান্দি হাইওয়ে থানায় রাখা হয়। আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সবাইকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
নিহতরা হলেন— দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ থানার খালিবপুর এলাকার মো. আজাদের ছেলে আফজাল হোসেন (৩৫), একই এলাকার আলমের ছেলে সোহরাব হোসেন (৪০), ফজলুর রহমানের ছেলে সালেক (৪৫), জেলার বিরাপুর উপজেলার ভাইঘর উপজেলার উপজেলার পলাশের ছেলে সুমন (২১), একই গ্রামের বিষ্ণু (৩৫), মজিরুল ইসলামের ছেলে আবু হোসেন (৩০) ও রাকিবুল্লাহর ছেলে আব্দুর রশিদ (৫৫)। তারা সবাই পেশায় দিনমজুর ছিলেন। কম ভাড়ায় ট্রাকে ছড়ে কাজের সন্ধানে চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন।
