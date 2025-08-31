এক বছর পর সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড, সূচকের বড় লাফ

এক বছর পর সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড, সূচকের বড় লাফ
পতন থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বমুখী ধারায় ফিরতে শুরু করেছে দেশের শেয়ারবাজার। প্রতিনিয়ত মূল্যসূচক বাড়ার পাশাপাশি লেনদেনের গতিও বাড়ছে। সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবস রোববার (৩১ আগস্ট) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) একদিনে এক হাজার ২৯৬ কোটি ৪৩ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে, যা শুধু চলতি বছরেরই নয়, গত বছরের ১১ আগস্টের পর একদিনে সর্বোচ্চ লেনদেনের রেকর্ড।
এদিন ডিএসইতে বছরের সর্বোচ্চ লেনদেনের পাশাপাশি দাম বেড়েছে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের। এর মধ্যে দেড় ডজন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম একদিনে যতটা বাড়া সম্ভব ততটাই বেড়েছে। ফলে মূল্যসূচকেরও বড় উত্থান হয়েছে।
অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। ফলে এ বাজারটিতেও মূল্যসূচকের বড় উত্থান হয়েছে। তবে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা কমেছে।
এদিন শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেনের শুরুতেই সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার দেখা মেলে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ার প্রবণতা লেনদেনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এতে সবকটি মূল্যসূচক বেড়েই দিনের লেনদেন শেষ হয়।
অধিকাংশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়লেও এদিন বে-লিজিং, ইভিন্স টেক্সটাইল, ন্যাশনাল টি, শ্যামপুর সুগার মিল, ওরিয়ন ফার্মা, রহিমা ফুড, ইনটেক, আমরা টেকনোলজি, আমরা নেট, সাইফ পাওয়ার, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স, মিথুন নিটিং, ফিনিক্স ফাইন্যান্স, ওয়াল্টন, ফারইস্ট ফাইন্যান্স, জেনারেশন নেক্সট, অ্যাপোল ইস্পাত, ফ্যাস ফাইন্যান্স, প্রিমিয়ার লিজিং, ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এই ২০টি কোম্পানির শেয়ার দাম একদিনে যতটা বাড়া সম্ভব ততটাই বেড়েছে।
এসব প্রতিষ্ঠানের দাপট দেখানোর দিনে ডিএসইতে সব খাত মিলে দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে ২০১টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। বিপরীতে দাম কমেছে ১৪১টির। আর ৫৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
এদিকে ভালো কোম্পানি বা ১০ শতাংশ অথবা তার বেশি লভ্যাংশ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ১০৫টির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে ৮৩টির দাম কমেছে এবং ৩১টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি মানের বা ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ দেওয়া ৩৮টি কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ার বিপরীতে ৩৩টির দাম কমেছে এবং ১২টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ না দেওয়ার কারণে পঁচা ‘জেড’ গ্রুপে স্থান হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৫৮টির শেয়ার দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ২৫টির এবং ১৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। আর তালিকাভুক্ত ৩৬টি মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে ৭টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে ১৭টির দাম কমেছে এবং ১২টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে।
এতে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৭৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ৫৯৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে বাছাই করা ভালো ৩০ কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ৩৬ পয়েন্ট বেড়ে ২ হাজার ১৯৩ পয়েন্টে উঠে এসেছে। আর ডিএসই শরিয়াহ সূচক ২০ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ২২৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে।
সবকটি মূল্যসূচক বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে। বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ২৯৬ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১ হাজার ১৩২ কোটি ৩১ লাখ টাকা। এ হিসাবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ১৬৪ কোটি ১২ লাখ টাকা।
এর মাধ্যমে ২০২৪ সালের ১১ আগস্টের পর ডিএসইতে একদিনে সর্বোচ্চ লেনদেন হলো। ২০২৪ সালের ১১ আগস্ট ডিএসইতে ২ হাজার ১০ কোটি ৮ লাখ টাকার লেনদেন হয়েছিল। এরপর আর একদিনে দুই হাজার কোটি টাকার লেনদেনের দেখা মেলেনি।
এ লেনদেনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে লাভেলো আইসক্রিমের শেয়ার। কোম্পানিটির ৩৬ কোটি টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রবি’র শেয়ার লেনদেন হয়েছে ৩২ কোটি ৭০ লাখ টাকার। ২৭ কোটি ৮৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক।
এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- সিটি ব্যাংক, ওরিয়ন ইনফিউশন, সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, অগ্নি সিস্টেম, সোনালী পেপার এবং খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ।
অন্য শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ২৩২ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২৬০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১৬০টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৭০টির এবং ৩০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ২৩ কোটি ১৫ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ২৪ কোটি ২৪ লাখ টাকা।
