বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক থেকে নির্বাহী পরিচালক হলেন ৪ কর্মকর্তা

প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক থেকে নির্বাহী পরিচালক হলেন ৪ কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ব্যাংকের চার পরিচালককে নির্বাহী পরিচালক (ইডি) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশনার মাধ্যমে তাদের দপ্তর বণ্টন করা হবে বলে জানায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা হলেন- গভর্নর অফিসের পরিচালক মো. সরোয়ার হোসেন, ব্যাংক পরিদর্শন-৩ বিভাগের পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার, চট্টগ্রাম অফিসের পরিচালক মো. সালাহ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পরিচালক মো. মফিজুর রহমান খান চৌধুরী।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পদোন্নতি নীতিমালা-২০২২ এর বিধান অনুযায়ী এ পদোন্নতি কার্যকর হবে। হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর পরিচালক মো. জবদুল ইসলামের সই করা এক অভ্যন্তরীণ আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

