বিনিয়োগকারীদের জন্য ব্যবসাবান্ধব আইনি ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ
বিনিয়োগকারীদের আইনগত নানান সমস্যা নিরসনে ব্যবসাবান্ধব আইনি ব্যবস্থা (লিগ্যাল সিস্টেম) চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এর আওতায় আগামী সপ্তাহ থেকে প্রধান বিচারপতি এবং তাদের একটি টিমের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ শুরুর পরিকল্পনা চলছে। যেখানে আরবিট্রেশন বা অন্য কোনো উপায়ে কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন সরকারের এ উদ্যোগের কথা জানান।
তিনি বলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে জুডিশিয়াল দিক নিয়ে জোরেশোরে কাজ শুরু হবে। ব্যবসা বা ব্যবসায়ীরা যখনই কোনো আইনগত সমস্যার মধ্যে পড়েন- সেটা কোর্টের সিস্টেমে পড়ে গেলে ইটস বিকাম এ মিনি ডিজাস্টার।
আশিক চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশে আগে ‘ইজ অব ডুইং বিজনেস ইনডেক্স’ ছিল, এখন নতুন ‘বি রেডি ইনডেক্স’ হয়েছে। সেখানেও দেখা গেছে বাংলাদেশ সবচেয়ে লো স্কোর করেছে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে রুল অব ল এবং জুডিশিয়াল সিস্টেম। আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে গেলে আমরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হই।
শ্রমিকদের অধিকার প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে আমাদের নানান চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অনেক সময় এসেই শ্রমিকদের কী ধরনের অধিকার দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন রাখেন। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) কনভেনশনে আমাদের অবস্থান ফিরে পেতে এখন আমরা চেষ্টা করছি। শ্রমিক , মালিক ও সরকারের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে আরও কাজ করার সুযোগ রয়েছে।
এমইউ/কেএসআর/এএসএম