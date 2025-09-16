  2. অর্থনীতি

এনআরবিসি ব্যাংকের নতুন ডিএমডি আব্দুল কাইয়ুম খান

প্রকাশিত: ০৬:৩০ পিএম, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আব্দুল কাইয়ুম খান

এনআরবিসি ব্যাংকের নতুন ডিএমডি হিসেবে যোগদান করেছেন আব্দুল কাইয়ুম খান। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) তিনি এই ব্যাংকের ডিএমডি এবং সিওও হিসেবে যোগদান করেন।

এনআরবিসি ব্যাংকে যোগদানের পূর্বে তিনি কমিউনিটি ব্যাংকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (সিআইও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি নেটওয়ার্ক ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যানেজার হিসেবে ২০০৫ সালে ব্র্যাক ব্যাংকে তার ব্যাংকিং ক্যারিয়ার শুরু করেন। কাইয়ুম খান ব্যাংক এশিয়া এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকে আইটি প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এক্সিম ব্যাংকেও কাজ করেন।

দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি ব্যাংকিং ক্যারিয়ারে তিনি দেশের ব্যাংকিংখাতে ডিজিটাল পণ্যের উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত সুশাসন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার কমপ্লায়েন্স পরিপালন মডেল তৈরি, গ্রাহককেন্দ্রিক বিজনেস মডেল তৈরি, সেবার ডিজিটাল রুপান্তর, ডিজিটাল সেলস ও সার্ভিস নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্বে দেন।

