চট্টগ্রাম চেম্বার নির্বাচন: প্রাথমিক বাছাইয়ে বাদ ৩৪ প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

চট্টগ্রাম চেম্বারের আসন্ন নির্বাচনে প্রাথমিক যাছাইয়ে ৩৪ জনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বৈধ প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচনী বোর্ড। এরমধ্যে অর্ডিনারি সদস্য গ্রুপে ২৩ জন, অ্যাসোসিয়েট সদস্য গ্রুপে ৮ জন এবং টাউন অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপের ৩ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে। মনোনয়নপত্র বাতিল করা হওয়া প্রার্থীরা আপিল করতে কিংবা ঘাটতি থাকা কাগজপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ পাবেন বলেও নির্বাচনী বোর্ড সূত্র জানিয়েছে।

চট্টগ্রাম চেম্বার নির্বাচন পরিচালনা বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, কাগজপত্রের ঘাটতির কারণে কিছু প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হয়নি। তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার কিংবা আপিল করার সুযোগ পাবেন। চারটি গ্রুপে ৭১ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন।

নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে অর্ডিনারি সদস্য গ্রুপে বৈধ প্রার্থী ২৫ জন। তারা হলেন– এএসএম ইসমাইল খান, শহীদুল আলম, মো. গোলাম সরওয়ার, মোহাম্মদ শওকত আলী, মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন, মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম চৌধুরী, কামাল মোস্তফা চৌধুরী, নাসির উদ্দিন চৌধুরী, তাওসিফ আহমেদ, আসাদ ইফতিখার, এমাদ এরশাদ, মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী, ডা. এটিএম রেজাউল করিম, মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির পাটোয়ারী, মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদ চৌধুরী, আহমেদ রশিদ আমু, মোহাম্মদ আরিফ হোসাইন, মোহাম্মদ মুসা, মোহাম্মদ শফিউল আলম, মোহাম্মদ রাশেদ আলী, রাকিবুল আলম, কাজী ইমরান এফ রহমান, আহমেদ উল আলম চৌধুরী (রাসেল) এবং মোহাম্মদ আবসার হোসাইন। এই গ্রুপ থেকে ১২ জন চেম্বার পরিচালক নির্বাচিত হবেন।

অ্যাসোসিয়েট সদস্য গ্রুপে বৈধ প্রার্থী ৯ জন। তারা হলেন– মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আজাদ, মোহাম্মদ শওকত আলী, সরওয়ার আলম খান, এসএম নুরুল হক, মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, এসএম কামাল উদ্দিন ও মোহাম্মদ আইয়ুব। এই গ্রুপ থেকে ৬ জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন।

ট্রেড গ্রুপে তিনটি পরিচালক পদে বৈধ প্রার্থীও তিনজন । তারা হলেন– মোহাম্মদ আমিরুল হক, মোহাম্মদ আকতার পারভেজ এবং এসএম শফিউল আলম। এই গ্রুপ থেকে তিনজন নির্বাচিত হবেন। প্রাথমিকভাবে তিনজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হওয়ায় উক্ত তিনজন বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন বলেও সূত্র জানিয়েছে।

অন্যদিকে টাউন অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপের তিন প্রার্থীরই মনোনয়নপত্র প্রাথমিকভাবে বাতিল হয়েছে। এই গ্রুপ থেকে তিনজন পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার কথা। কিন্তু গতকাল প্রাথমিক বাছাই শেষে তিনজনের প্রার্থিতা বাতিল হওয়ায় এই গ্রুপে কোনো প্রার্থী থাকছেন না। তবে আপিল কিংবা ঘাটতি থাকা কাগজপত্র জমা দিয়ে প্রার্থিতা ফিরে পেলে এই গ্রুপ থেকে তিনজন পরিচালক নির্বাচিত হবেন। মোট ২৪ জন পরিচালক নির্বাচনের পরে সভা করে নিজেদের মধ্য থেকে সভাপতি, সিনিয়র সহ সভাপতি এবং সহ সভাপতি নির্বাচিত করে প্রেসিডিয়াম গঠন করবেন।

গত ১১ আগস্ট চট্টগ্রাম চেম্বারের ২০২৫–২৬ এবং ২০২৬–২৭ মেয়াদের পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (বাণিজ্য সংগঠন–১) কর্তৃক গঠিত নির্বাচন বোর্ড। আগামী ১ নভেম্বর বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৪ পরিচালক পদে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভোটগ্রহণ হবে। গত ২১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা। গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টায় প্রকাশিত হয় চেম্বারের সদস্যদের ভোটার তালিকা। এতে সাধারণ সদস্য হিসেবে চার হাজার একজন, সহযোগী সদস্য হিসেবে দুই হাজার ৭৬৪, টাউন অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে ৫ জন এবং ট্রেড গ্রুপের সদস্য হিসেবে ১০ জন তালিকাভুক্ত রয়েছেন। উৎসবমুখর পরিবেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন বোর্ড কাজ করছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

