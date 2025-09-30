  2. অর্থনীতি

টানা চারদিনের ছুটিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টানা চারদিনের ছুটিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান
বাংলাদেশ ব্যাংক

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পুঁজিবাজারে টানা চারদিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্র অনুযায়ী, ১ অক্টোবর নির্বাহী আদেশে সাধারণ ছুটি থাকবে। এরপর ২ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার বিজয়া দশমী উপলক্ষে আরেকদিন ছুটি থাকবে। ৩ অক্টোবর শুক্রবার ও ৪ অক্টোবর শনিবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকায় মোট চারদিন আর্থিক খাতের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

ছুটি শেষে আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ব্যাংক ও পুঁজিবাজারে স্বাভাবিক লেনদেন শুরু হবে।

ইএআর/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।