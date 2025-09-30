  2. অর্থনীতি

বিদেশি বিনিয়োগ সহজ করতে অস্থায়ী এনআরটিএ ও এফসি হিসাবে শিথিলতা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বিদেশি বিনিয়োগ সহজ করতে অস্থায়ী এনআরটিএ ও এফসি হিসাবে শিথিলতা
বিদেশি বিনিয়োগ সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক/ফাইল ছবি

বিদেশি বিনিয়োগ সহজ করার অংশ হিসেবে অস্থায়ী নন-রেসিডেন্ট টাকা অ্যাকাউন্ট (এনআরটিএ) ও অস্থায়ী বৈদেশিক মুদ্রার (এফসি) হিসাব সংক্রান্ত অবহিতকরণ প্রক্রিয়ায় শিথিলতা এনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

সোমবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ (এফইআইডি) থেকে জারি করা এক সার্কুলারে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সার্কুলারে জানানো হয়, এনআরটিএ ও এফসি হিসাব খোলার বিষয়টি আর আগাম অবহিত করতে হবে না। তবে কোম্পানি নিবন্ধনের পর অনুমোদিত ডিলার (এডি) প্রতিষ্ঠানগুলোকে ১৪ দিনের মধ্যে এফইআইডি বিভাগে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রসহ হিসাবের তথ্য জমা দিতে হবে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা চাইলে তাদের আনা অর্থ বাংলাদেশি টাকায় রূপান্তর করতে অথবা বৈদেশিক মুদ্রায় সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত রাখতে পারবেন। কোনো কারণে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ বা কোম্পানি নিবন্ধন সম্পন্ন না হলে প্রয়োজনীয় খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থ আগাম অনুমোদন ছাড়াই বিদেশে পাঠানো যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে হিসাব বন্ধ করার তথ্য ১৪ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানাতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগ প্রক্রিয়া আরও সহজ করতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।

ইএআর/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।