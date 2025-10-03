পূর্বাচল ৩০০ ফিটে চালু হতে যাচ্ছে ‘কৃষকের বাজার’
দেশের অন্যতম বৃহৎ বিকল্প বাজারব্যবস্থা সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন করতে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে পূর্বাচলে একটি পাইকারি কৃষকের বাজার চালু হচ্ছে।
পূর্বাচলের ৩০০ ফিট সড়কের পাশে পুলিশ হাউজিং গেট সংলগ্ন ১২ বিঘা জায়গাজুড়ে গড়ে তোলা হচ্ছে বাজারটি। আগামী ১০ অক্টোবর উদ্বোধন করা হবে।
বেশ কয়েকজন উদ্যোক্তা এ বাজার গড়ে তুলছেন। এরই মধ্যে প্রায় ১৫ হাজার কৃষক এবং ১৮ হাজার পোলট্রি খামারি এ বাজারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। কৃষকরা সরাসরি আলু, পেঁয়াজ, শাক-সবজি, ফল, মাছ, মাংস, ডিম ও মুরগি বিক্রি করবেন এ বাজারে। এর ফলে কৃষকরা ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং ভোক্তারা সহজে তাজা ও সাশ্রয়ী পণ্য সংগ্রহ করতে পারবেন বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা।
জানা গেছে, ওই বাজারে ৪টি বড় সেটের অধীনে প্রায় ৫০০ আড়ত থাকবে। থাকবে পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় এর ব্যবস্থা।
পাশাপাশি এখানে থাকছে ৭ হাজার স্কয়ার ফিট এর ১ টি সুপার শপ এবং ৫০টিরও বেশি স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ফুডকোর্ট। কৃষকের বাজার থেকে ভোক্তারা অন্য সব বাজারের তুলনায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ কম দামে পণ্য কিনতে পারবেন বলে প্রত্যাশা এ বাজারের আয়োজকদের।
এনএইচ/এমএএইচ/এএসএম