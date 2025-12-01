সোনার দাম আরও বাড়লো, ভরি ২১২১৪৫ টাকা
দেশের বাজারে সোনার দাম আরও বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) সোনার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এক হাজার ৫৭৪ টাকা। এতে নতুন দাম দাঁড়িয়েছে দুই লাখ ১২ হাজার ১৪৫ টাকা।
স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (পাকা সোনা) দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ দাম বাড়ানো হয়েছে। এটি মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) থেকে কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠক করে এ দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পরে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে গত রোববার (৩০ নভেম্বর) থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি সোনার দাম বাড়ানো হয় দুই হাজার ৪০৩ টাকা। এই দাম বাড়ানোর দুদিন পর এখন আবার বাড়তি দাম কার্যকর হচ্ছে।
এছাড়া ২১ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় এক হাজার ৪৯৩ টাকা বাড়িয়ে দুই লাখ দুই হাজার ৪৯৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৮ ক্যারেটের এক ভরি সোনায় এক হাজার ২৮৩ টাকা বাড়িয়ে নতুন দাম এক লাখ ৭৩ হাজার ৫৭২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি সোনায় এক হাজার ৯৭ টাকা বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এক লাখ ৪৪ হাজার ৪২৪ টাকা।
আগের ৩০ নভেম্বর কার্যকর হওয়া দর অনুযায়ী, প্রতি ভরি ২২ ক্যারেটের সোনা দুই লাখ ১০ হাজার ৫৭০ টাকা, ২১ ক্যারেটের সোনা দুই লাখ এক হাজার ছয় টাকা, ১৮ ক্যারেটের সোনা এক লাখ ৭২ হাজার ২৮৯ টাকা ও সনাতন পদ্ধতির সোনা এক লাখ ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা ছিল। আজ পর্যন্ত এ দামে তা বিক্রি হয়েছে।
এদিকে, সোনার দাম বাড়ানো হলেও রুপার দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে চার হাজার ২৪৬ টাকা। এছাড়া প্রতি ভরি ২১ ক্যারেটের রুপার দাম চার হাজার ৪৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের রুপার দাম তিন হাজার ৪৭৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির রুপার দাম দুই হাজার ৬০১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
