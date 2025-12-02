  2. অর্থনীতি

সোনার দাম কমলো, ভরি ২১১০৯৫ টাকা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৮ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

দেশের বাজারে সোনার দাম কমানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের ২২ ক্যারেট প্রতি ভরির (১১ দশমিক ৬৬৪ গ্রাম) দাম ১ হাজার ৫০ টাকা কমানো হয়েছে। এতে এক ভরি সোনার দাম ২ লাখ ১১ হাজার ৯৫ টাকা হয়েছে।

স্থানীয় বাজারে তেজাবি সোনার (পাকা সোনা) দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে এ দাম কমানো হয়েছে। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠকে করে এ দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরে কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

