প্লাস্টিক খাতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হয়ে গেলো দুই দিনের কর্মশালা

প্লাস্টিক খাতে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হয়ে গেলো দুই দিনের কর্মশালা
প্লাস্টিক প্রোডাক্টস বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (পিপিবিপিসি) এবং বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিপিজিএমইএ) যৌথ উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৮ ও ৯ ডিসেম্বর ঢাকার বিজয়নগরের হোটেল ৭১–এ ‘২০২৬ পরবর্তী সময়ে প্লাস্টিক খাতের রপ্তানি চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের (রপ্তানি-১) যুগ্ম সচিব ও বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদ আফরোজ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বিপিজিএমইএ’র সভাপতি সামিম আহমেদ।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব হাফিজুর রহমান। তিনি ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ লাভের পর প্লাস্টিক শিল্পে সম্ভাব্য রপ্তানি চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবিলার কৌশল তুলে ধরেন। কর্মশালায় খাতটির সুবিধা-অসুবিধা ও সম্ভাবনা সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়।
এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই ইনোভেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. বিকর্ণ কুমার ঘোষ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও ডেপুটি প্রজেক্ট ডিরেক্টর (লাইপস-৪ প্রজেক্ট) শেখ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান, উপসচিব ও উপপ্রকল্প পরিচালক (লাইপস-৪ প্রজেক্ট) ড. মো. হাবিবুর রহমান।
দুদিনের কর্মশালার সমাপনী কার্যক্রম ৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের পরিচালক ড. রাজ্জাকুল ইসলাম।
এছাড়া অংশ নেন বিপিজিএমইএ’র সাবেক সভাপতি এ এস এম কামাল উদ্দিন, বিপিজিএমইএ’র সহ-সভাপতি কাজী আনোয়ারুল হক, বিপিজিএমইএ’র পরিচালক এ টি এম সাঈদুর রহমান বুলবুল, বিপিজিএমইএ’র মহাসচি নারায়ণ চন্দ্র দে।
ইএআর/এসএনআর