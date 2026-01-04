ইসলামী ব্যাংকের এমডি পেলেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড

ইসলামী ব্যাংকের এমডি পেলেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মো. ওমর ফারুক খাঁন ‘গ্লোবাল এনআরবি অ্যাওয়ার্ডস–২০২৫’-এ ‘লাইফটাইম এক্সিলেন্স ইন ইসলামী ব্যাংকিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড’ পেয়েছেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক প্রবাসী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর হোটেল শেরাটনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুরের কাছ থেকে তিনি এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।
ইসলামী ব্যাংকিং খাতে অসামান্য অবদান এবং গতিশীল নেতৃত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এনআরবি ওয়ার্ল্ড তাকে এই পুরস্কার প্রদান করে।
এনআরবি ওয়ার্ল্ডের প্রতিষ্ঠাতা এনামুল হক এনামসহ প্রায় ২৫টি দেশ থেকে আগত প্রবাসী উদ্যোক্তা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও আইটি পেশাজীবীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।
জেএইচ/এমএস